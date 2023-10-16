نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هذا قدر الزمالك".. أول تعليق من المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق حسام المندوه أحد المرشحين على عضوية نادي الزمالك، على قرار استبعاده من خوض انتخابات القلعة البيضاء في الفترة القادمة، للخروج من عنق الزجاجة الذي يضرب النادي في السنوات الأخيرة.

- المندوه يعلق على استبعاده من الانتخابات

وصرح حسام المندوه المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك: "أنه تفاجئ من قرار استبعاده من الانتخابات، خاصةً أن يتعهد الجميع بالعمل للوصول إلى مصلحة القلعة البيضاء".

وواصل المندوه خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك موعود بالمشاكل والأزمات والقضايا، ولا أعلم سبب ما يحدث داخل النادي".

وأختتم حسام المندوه: " حكم استبعادي ليس هو النهائي وسيوجد طعن على هذا الحكم الصادر، وسوف أتواصل مع السادة القانونين وهناك حالة من الطمأنينة على الطعن".