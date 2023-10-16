الرياضة

"هذا قدر الزمالك".. أول تعليق من المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق حسام المندوه أحد المرشحين على عضوية نادي الزمالك، على قرار استبعاده من خوض انتخابات القلعة البيضاء في الفترة القادمة، للخروج من عنق الزجاجة الذي يضرب النادي في السنوات الأخيرة.

- المندوه يعلق على استبعاده من الانتخابات

وصرح حسام المندوه المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك: "أنه تفاجئ من قرار  استبعاده من الانتخابات، خاصةً أن يتعهد الجميع بالعمل للوصول إلى مصلحة القلعة البيضاء".

وواصل المندوه خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك موعود بالمشاكل والأزمات والقضايا، ولا أعلم سبب ما يحدث داخل النادي".

وأختتم حسام المندوه: " حكم استبعادي ليس هو النهائي وسيوجد طعن على هذا  الحكم الصادر، وسوف أتواصل مع السادة القانونين وهناك حالة من الطمأنينة على الطعن".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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