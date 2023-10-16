نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ضد اليونان في تصفيات اليورو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة هولندا واليونان وذلك ضمن تصفيات يورو ٢٠٢٤.



موقف هولندا واليونان في تصفيات يورو ٢٠٢٤



يُعتبر منتخب هولندا من المنتخبات القوية في أوروبا بالرغم من سوء النتائج التي بدأ بها في التصفيات قبل أن يحسن من موقفه.

يحتل المنتخب اليوناني المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات برصيد ١٢ نقطة بينما تحتل هولندا المركز الثالث برصيد ٩ نقاط.



وتُعد تلك المباراة ذات أهمية كبيرة للمنتخبين من أجل تحديد المتأهل رفقة منتخب فرنسا المتصدر برصيد 18 نقطة.



موعد مباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو ٢٠٢٤

من المقرر أن تقام مباراة هولندا واليونان يوم الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ على ملعب اوباب ارينا باليونان وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.