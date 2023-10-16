نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل خليفه استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسابقة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى بعدما حصد المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه سيمبا التنزاني على أرضية ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، ضمن إطار منافسات دوري السوبر الإفريقي نسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري،في افتتاحية مباريات الأحمر في مسابقة دوري السوبر الإفريقي.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي

في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.