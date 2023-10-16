نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة اليونان في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة هولندا واليونان وذلك ضمن منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٤.

موعد مباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو ٢٠٢٤ من المقرر أن تقام مباراة هولندا واليونان يوم الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ على ملعب اوباب ارينا باليونان وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

موقف هولندا واليونان في تصفيات يورو ٢٠٢٤

يُعتبر منتخب هولندا من المنتخبات القوية في أوروبا بالرغم من سوء النتائج التي بدأ بها في التصفيات قبل أن يحسن من موقفه.

يحتل المنتخب اليوناني المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات برصيد ١٢ نقطة بينما تحتل هولندا المركز الثالث برصيد ٩ نقاط.

وتُعد تلك المباراة ذات أهمية كبيرة للمنتخبين من أجل تحديد المتأهل رفقة منتخب فرنسا المتصدر برصيد 18 نقطة.

من المتوقع أن تخوض هولندا المباراة بالتشكيل التالي:-