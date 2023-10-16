نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي لبطولة دوري السوبر الافريقي.. غيابات بالجملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل خليفه ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

ويحتضن ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، مباراة الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي وسيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات دوري السوبر الإفريقي نسخة 2023-2024.

وتُقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، عند تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست.

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني كلا من رامي ربيعة وإمام عاشور وكريم نيدفيد وكريم فؤاد وصلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق بداعي الإصابة.