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أحمد جودة - القاهرة - فاز بوكا جونيورز بركلات الترجيح (4-1) على تاييريس دي كوردوبا، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأرجنتين، حيث سيواجه إستوديانتيس لا بلاتا.

بوكا جونيورز يتأهل لـنصف نهائي كأس الأرجنتين

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بعد تقدم تاييريس أولا من خلال جاستون بينافيديس، لكن إدينسون كافاني نجح في إدراك التعادل لبوكا، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وواصل بوكا تفوقه في ركلات الترجيح، مثلما فعل هذا العام في كأس ليبرتادوريس، ليفوز في ملعب مالفيناس أرخنتيناس في ميندوزا.

وتأهل إستوديانتيس أيضا للمربع الذهبي للبطولة بفضل تغلبه 2-0 على أوراكان، بهدفين للوكاس سوتو في مرماه بالخطأ، وسانتياجو أسكاسيبار.

وسيخوض نصف النهائي الآخر كل من سان لورنزو، الذي فاز 1-0 على سان مارتين، وديفنسا إي خوستيثيا، الذي فاز بركلات الترجيح 7-6 على تشاكو فور إيفر بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل (1-1).

