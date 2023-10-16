نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لبطولة دوري السوبر الافريقي 2023-2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبو الأهلي عن تردد القنوات الناقلة لمسابقة دوري السوبر الإفريقي والتي يشارك فيها المارد الأحمر حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي.

تردد القنوات الناقلة لمسابقة دوري السوبر الإفريقي

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته ببطولة دوري السوبر الإفريقي بمواجهة سيمبا التنزاني على ملعب الأخير.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه سيمبا التنزاني على أرضية ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، ضمن إطار منافسات دوري السوبر الإفريقي نسخة 2023-2024.

ويحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على منافسه

سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري،في افتتاحية مباريات الأحمر في مسابقة دوري السوبر الإفريقي.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي

في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبشأن القنوات الناقلة لمبارايات مسابقة دوري السوبر الإفريقي فمن المقرر إذاعة البطولة

عبر قنوات أبو ظبي الرياضية باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لسابقة دوري السوبر الإفريقي.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي 2023 بواقع 17.4 مليون دولار أمريكي.

ويحصل بطل دوري السوبر الإفريقي على 4 ملايين دولار، والمركز الثاني على 2.8 مليون دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على 1.7 مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط وخرج من ربع النهائي على 900 ألف دولار.