نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والجزائر.. كم هدف ساهم فيه محمد صلاح مع منتخب مصر؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، في السابعة مساء صوب مباراة قوية تجمع بين المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري، وذلك في ختام معسكر الفراعنة بدولة الإمارات العربية، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وكذلك مونديال العالم 2026.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والإحصاءات للاعب المصري محمد صلاح مع المنتخب قبل مواجهة الجزائر.

خاض محمد صلاح 89 مباراة مع الفراعنة رسميًا ووديا، أخرها مواجهة الليلة أمام المنتخب الزامبي.

سجل محمد صلاح 49 هدفا مع الفراعنة في شباك المنافسين، أخرها في مرمى منتخب مالاوي خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، في شهر مارس الماضي.

ساهم محمد صلاح في صناعة 29 هدفا لزملائه في منتخب مصر الأول، خلال 89 مباراة.

جاءت أهداف صلاح على النحو التالي:

18هدفا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، 12 هدفا المباريات الودية.

11 هدف في تصفيات كأس العالم، 6 أهداف في كأس الأمم الأفريقية، هدفان في كأس العالم بروسيا 2018.

وخاض صلاح 89 مع الفراعنة منذ انضمامه في الثالث من سبتمبر عام 2011.

ويعد اللاعب محمد صلاح ثاني الهدافين في قائمة هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ، بعد المهاجم الأسبق للمنتخب المصري حسام حسن.