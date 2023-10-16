نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والجزائر.. "خسر مباراة واحدة ولم يتعادل" شاهد أرقام روي فيتوريا مع الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في السابعة مساء مباراة قوية تجمع بين المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري، وذلك في ختام معسكر الفراعنة بدولة الإمارات العربية، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وكذلك مونديال العالم 2026.



وتولى روي فيتوريا المهمة فى العام الماضى، ليحسم تأهل منتخب مصر إلي كأس الأمم الأفريقية بعدما تغلب على كل من إثيوبيا ومالاوي مباراتين وغينيا مباراة بواقع الفوز فى 4 مباريات بالتصفيات.

بينما استطاع على المستوى الودي الفوز على كل من النيجر ولييبيريا وبلجيكا وجنوب السودان وخسارة وحيدة أمام منتخب تونس.

أرقام فيتوريا مع منتخب مصر قبل الصدام مع الجزائر



عدد المباريات: 10

فوز المنتخب: 9

التعادل: 0

الخسارة: 1

عدد الأهداف المسجلة: 22

عدد الأهداف المستقبلة: 5

