نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والجزائر.. تعديلات في تشكيل الفراعنة وفيتوريا يستبعد هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في السابعة مساء مباراة قوية تجمع بين المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري، وذلك في ختام معسكر الفراعنة بدولة الإمارات العربية، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وكذلك مونديال العالم 2026.

وينشر لكم “دوت الخليج الرياضي” التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجزائر



وقرر المدير الفني استبعاد محمد هاني من التشكيل الأساسي ليدفع بعمر كمال بدلا منه، ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء أمام منتخب الجزائر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود حماده، محمد النني “حمدي فتحي”، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.