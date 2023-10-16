نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب متابعو تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، في معرفة متصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو، ومعرفة أين يوجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الترتيب بالإضافة إلى العديد من النجوم مثل إرلينج هالاند، وكيليان مبابي وهاري كين ورميلو لوكاكو.

ويأتي البلجيكي روميلو لوكاكو في صدارة ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أوروبا برصيد 9 أهداف، فيما يأتي كريستيانو رونالدو في وصافة الترتيب برصيد 7 أهداف.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين 16-10-2023 في الجولة الثامنة من دور المجموعات.

ماهو ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أوروبا 2024؟

روميلو لوكاكو، بلجيكا، 9 أهداف.

كريستيانو رونالدو، البرتغال، 7 أهداف.

إيرلينج هالاند، النرويج، 6 أهداف.

كيليان مبابي، فرنسا، 6 أهداف.

راسموس هويلوند، الدنمارك، 6 أهداف.

سكوت ماكتومناي، أسكتلندا، 5 أهداف.

هاري كين، إنجلترا، 5 أهداف.

يورجوس ماسوراس، اليونان، 5 أهداف.

زكي أمدوني، سويسرا، 5 أهداف.