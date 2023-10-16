نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ضد الجزائر.. توقيت متابعة المباراة الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب الجزائر، مساء اليوم في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.



ونجح المنتخب المصري في الفوز أمام نظيره منتخب زامبيا، بهدف نظيف احرزه حمدي فتحي، في مباراته الودية الأولي في المعسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 9 حتي 17 أكتوبر الجاري.



موعد مباراة مصر والجزائر الودية



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة مصر والجزائر الودية اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.



ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية



ويمكن متابعة مباراة الفراعنة ضد محاربي الصحراء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وبالتحديد على شاشة On Time sport 1، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وبالتحديد على القناة المفتوحة عبر نايل سات.

