نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خسر مليون متابع فتبرع بمليون دولار" محمد صلاح لم ينال الرضا.. ما السر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حملة كبرى من الانتقادات والهجوم على مدار الثلاثة أيام الماضية بسبب تجاهله التام للقضية الفلسطينية وعدم دعمه للأشقاء العرب حتى ولو بتغريدة، ليتخذ الفرعون المصري قرارًا سريعًا بالدعم ولكن على ما يبدو أن هذا القرار لم ينال الرضا.

وبعد تبرع صلاح بمبلغ مليون دولار لصالح الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين وتقديم مساعدات للأشقاء، إلا أن الجمهور عبر عن أن غضبه مازال مستمرًا بسبب عدم نشر نجم البريميرلييج دعمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.



غياب محمد صلاح عن المشهد

انتفضت صفحات التواصُل الاجتماعية العربية من الانتهاكات الأخيرة للشعب الفلسطيني، من الكيان الصهيوني، ليبدي الملايين حول العالم تعاطفهم عما ما يحدث في أرض كنعان.

الحميع يسارع في إبداء تعاطفه ودعمه للشعب الفلسطيني إلا شخصًا واحدًا، وتسائل الجميع أين الأيقونة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الذي غاب عن المشهد تماما؟.



محمد صلاح يخسر مليون متابع



بعد غيابه عن المشهد الأخير في الصراع العربي الفلسطيني-الإسرائيلي، قرر عدد من محبي نجم ليفربول إلغاء المتابعة للدولي المصري محمد صلاح على صفحات التواصل الإجتماعي.

ليخسر صلاح أكثر مليون متابع في أقل من 24 ساعة، رد فعل رآه الجميع مناسبا لتخلي صلاح عن دعم القضية الفلسطنية وخذلان محبيه.



محمد صلاح يتبرع بمليون دولار

أكد الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن اللاعب محمد صلاح تبرع لصالح دعم الأشقاء في فلسطين، معلقا: "الأمر حدث بالفعل وهذا ليس غريبا على محمد صلاح".

وقال الناظر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر ليس الأول له، حيث أنه يحرص على مساعدة الناس داخل مصر وخارجها، منوها بأن مدير أعماله هو من تواصل معهم لترتيب أمور التبرع لصالح دعم الفلسطينيين.

عمرو أديب: محمد صلاح لا ينام ضميره بياكله

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "هو في حد بيحب محمد صلاح قدي، الآن ابن مصر ضد الكسر محمد صلاح لا ينام وضميره بياكله وتبرع للهلال الأحمر المصري لأهالي فلسطين"، واصفا صلاح بالشخصية النقية المتسامحة.