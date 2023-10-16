هل ينفذ موديست برنامج كولر؟.. شوبير يكشف مفاجأة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة خضوع الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج وضعه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر. في الأهلي خلال فترة الراحة التي منحها كولر للاعبي الفريق ليس له أساس من الصحة".

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كل ما تم الترويج له بأن موديست تم جاهزيته داخل النادي الأهلي خلال فترة الراحة التي منحها كولر للاعبين ليس له أي أساس من الصحة".

شوبير يُشدد على الوصول للمعلومة الصحيحة



وتابع: "على المشاهدين متابعة الأحداث بشكل جيد للحصول على المعلومة الصحيحة، وكل من قال أن موديست ظهر في التمرين بجدية في فترة الراحة، يجب أن يكون هناك جدية من قِبل اللاعبين، لكن مفيش تمرين أصلا".

واختتم: "موديست سافر مثل زملائه لقضاء فترة الراحة، عندما اعتذر بيرسي تاو كل الناس كانت تعلم بالأمر واعتذاره".

ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني يوم 20 من الشهر الجاري على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر على ستاد القاهرة الدولي.