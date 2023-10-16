نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اللجنة الأولمبية الدولية تختار لعبة الاسكواش للمشاركة فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية الدولية على إدارج خمسة ألعاب جديدة في برنامج دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 ومن بينها لعبة الإسكواش.

اللجنة الأولمبية الدولية تختار لعبة الاسكواش للمشاركة فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028

ومن المُنتظر أن تصدق الدورة 141 على إدراج الرياضات الخمسة وهي (البيسبول، والكريكيت، واللاكروس، وكرة قدم العلم، والإسكواش وفق ما أعلنه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يوم الجمعة الماضية.

في الوقت الذي سيتم فيه أيضًا التصديق على إدراج رفع الأثقال بالإضافة إلى الخماسي الحديث فيما سيتم دراسة ما إذا كان ستوافق اللجنة على إدراج الملاكمة من عدمه.

وفي حالة موافقة الدورة على مقترحات اللجنة التنفيذية، كما يحدث عادة، فإن برنامج دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 سيتكون من الألعاب الرياضية التالية:

ألعاب القوى، والتجديف (مع إضافة التجديف السريع على الشاطئ لأول مرة)، وكرة الريشة، وكرة السلة، وركوب الكنو، وركوب الدراجات، وركوب الخيل، والمبارزة، وكرة القدم، والجولف، والجمباز، وكرة اليد، والهوكي، والجودو، والمصارعة، والسباحة، والرجبي، والتايكوندو، والتنس، وتنس الطاولة، والرماية، والرماية بالقوس، والترياثلون، والشراع، والكرة الطائرة، وركوب الأمواج، والتزلج، والتسلق، والخماسي الحديث، ورفع الأثقال، والبيسبول/الكرة اللينة، واللاكروس، والإسكواش، والكريكيت، وكرة قدم العلم؛ بينما لا تزال الملاكمة في انتظار قرار.