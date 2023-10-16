نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يهددوني بسبب فلسطين.. تعليق مثير من السباح عبد الرحمن سامح بعد الفوز بذهبية كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال عبد الرحمن سامح بطل السباحة المصري أنه لا يعرف الاحتفال في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين حاليًا.

عبد الرحمن سامح: تلقيت تهديدات من بعض الأشخاص بسبب عدم الاحتفال

وصرح عبد الرحمن سامح في تصريحات تليفزيونية:" تعرضت للتهديدات خلال أسبوع من بعض الأشخاص."

وأكمل:" الناس تهاجمني بسبب عدم دعمي للقضية الفلسطينية التي تمر بها فلسطين حاليًا."

وتابع: "اتعرض لأمور صعبة بسبب عدم الاحتفال في ظل الأمور التي تتعرض لها فلسطين."

وأضاف:" عائلتي كانت ستتجه للنوم دون أن تعرف أن كنت سأستيقط أم هناك شخص يحاول اقتحام غرفتي وقاتلي."

واختتم:" لا يمكنني الاحتفال بالميدالية في ظل ما يتعرض له اخواتنا في فلسطين."

الجدير بالذكر أن عبد الرحمن سامح نجح في التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 50 فراشة بزمن 23: 04 في إنجاز تاريخي في السباحة.

