الرياضة

يهددوني بسبب فلسطين.. تعليق مثير من السباح عبد الرحمن سامح بعد الفوز بذهبية كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

قال عبد الرحمن سامح بطل السباحة المصري أنه لا يعرف الاحتفال في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين حاليًا.

عبد الرحمن سامح: تلقيت تهديدات من بعض الأشخاص بسبب عدم الاحتفال

وصرح عبد الرحمن سامح في تصريحات تليفزيونية:" تعرضت للتهديدات خلال أسبوع من بعض الأشخاص."

وأكمل:" الناس تهاجمني بسبب عدم دعمي للقضية الفلسطينية التي تمر بها فلسطين حاليًا."

وتابع: "اتعرض لأمور صعبة بسبب عدم الاحتفال في ظل الأمور التي تتعرض لها فلسطين."

وأضاف:" عائلتي كانت ستتجه للنوم دون أن تعرف أن كنت سأستيقط أم هناك شخص يحاول اقتحام غرفتي وقاتلي."

واختتم:" لا يمكنني الاحتفال بالميدالية في ظل ما يتعرض له اخواتنا في فلسطين."

الجدير بالذكر أن عبد الرحمن سامح نجح في التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 50 فراشة بزمن 23: 04 في إنجاز تاريخي في السباحة.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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