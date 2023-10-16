نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محرز في المقدمة.. تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة منتخب مصر في مباراة ودية دولية مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على ستاد هزاع بن زايد.

تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة منتخب مصر

ويقدم لكم " دوت الخليج الرياضي"، التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر لمواجهة منتخب مصر على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ميندي - محمد أمين توغاي - رامي بن سبعيني

خط الوسط: سفيان فيجولي - حسام عوار - فارس شايبي - أمين غويري

خط الهجوم: رياض محرز - سعيد بن رحمة



ويسعى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر لتجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل انطلاق تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

يدخل منتخب الجزائر المباراة وعينه على الفوز وتقديم أداء في المباراة الودية الدولية أمام منتخب مصر.

