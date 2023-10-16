نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت عبد الهادي يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين في مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة.

مدحت عبد الهادي يطلب من اللاعبين ضرورة التركيز في مباراة سموحة

وطالب مدحت عبد الهادي من اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة سموحة القادمة وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي وتقديم عرض قوي.

واصل نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ستاد الترسانة استعدادًا سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.

