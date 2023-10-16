نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والجزائر.. تشكيل المنتخب الوطني المتوقع أمام محاربي الصحراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية النارية المرتقبة أمام نظيره منتخب الجزائر، مساء اليوم ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.



موعد مباراة مصر والجزائر الودية



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة مصر والجزائر الودية اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.



ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر اليوم الإثنين



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

في خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.



القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية



ويمكن متابعة مباراة الفراعنة ضد محاربي الصحراء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وبالتحديد على شاشة On Time sport 1، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وبالتحديد على القناة المفتوحة عبر نايل سات.