نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد جلسة خاصة مع طبيب الفريق لتحديد موقف المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لتحديد موقف المصابين قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

سبب عقد كولر جلسة خاصة مع الدكتور أحمد جاب الله



وجاء سبب الاجتماع لمعرفة موقف المصابين من مباراة سيمبا التنزاني ومدي جاهزيتهم للمباراة من عدمها وهما إمام عاشور وكريم نيدفيد وكريم فؤاد وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمود متولي ورامة ربيعة لتحديد موقفهم من مباراة سيمبا التنزاني سؤاء بالتواجد في المباراة أو الغياب عن المباراة.

يواصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.

