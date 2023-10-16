نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تأهلت 7 منتخبات حتى الآن إلى يورو 2024؟.. (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت سبعة منتخبات، حتى الآن، التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المزمع إقامتها في ألمانيا، العام المقبل، بعد إقامة منافسات الجولة الثامنة.

ونجحت منتخبات فرنسا، البرتغال، بلجيكا، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا في خطف بطاقة التأهل بشكل رسمي بعد أن انتزعت الصدارة بفارق النقاط عن أقرب متابعيها، بينما ضمن المنتخب الألماني التأهل دون الحاجة إلى خوض تصفيات اليورو، لكونه البلد المستضيف للبطولة.

وبالنسبة إلى نظام التأهل إلى يورو 2024، تقسم المنتخبات إلى عشر مجموعات، ويتأهل أول وثان المجموعات العشرة، بالاضافة إلى 3 منتخبات من دوري الأمم الأوربية، فضلا عن منتخب الماكينات المنظم للحدث، ليكون العدد 24 منتخبا.

في هذا التقرير نلقي الضوء على 6 منتخبات ضمنت التأهل حتى الآن، إضافة إلى ألمانيا المستضيف.

- فرنسا

صعد المنتخب الفرنسي إلى يورو 2024 عقب فوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 2-1 على ستاد أرينا، بالعلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات، فيما تراجع المنتخب الهولندي إلى المركز الثالث بتسع نقاط ضمن المجموعة الثانية.

- إسبانيا

تأهل منتخب "لا روخا" إلى نهائيات كأس أمم أوروبا، عقب الإطاحة بالنرويج بالفوز عليهم في معقل أفضل مهاجم في أوروبا إيرلينج هالاند.

وفاز إسبانيا بهدف وحيد من توقيع نجم برشلونة جافي، ليصل رصيده إلى 15 نقطة من 6 مباريات.

- تركيا

ضمن منتخب تركيا التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا، عقب فوزه على لاتفيا برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة للتصفيات.

وتصدر الأتراك المجموعة برصيد 16 نقطة من سبع مباريات على حساب ويلز الذي نجح في الصعود للمركز الثاني بالمجموعة برصيد عشر نقاط، بعد فوزه على كرواتيا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

- إسكتلندا تلاحق الإسبان

المنتخب الإسباني الذي فاز على النرويج قدم هدية إلى نظيره الإسكتلندي، للتأهل إلى نهائيات يورو 2024، بعدما جاء وصيفا في المجموعة الأولى بـ15 نقطة خلف "الماتادور" الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف فقط من 6 مباريات.

- البرتغال

واصل كريستيانو رونالدو تألقه ليقود البرتغال إلى التأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما سجل ثنائية في مرمى سلوفاكيا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة.

ويغرد البرتغال في الصدارة برصيد 21 نقطة بالعلامة العاملة من 7 مواجهات، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسهيم المنتخب السلوفاكي.

- بلجيكا

ضمن المنتخب البلجيكي التأهل إلى نهائيات يورو 2024، عقب تخطي عقبة النمسا بنتيجة 3-2، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة من خوض 6 مواجهات.