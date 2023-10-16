نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجندي: الأهلي ينهي أولى صفقات يناير وشرط واحد للانضمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مؤمن الجندي، أن إدارة النادي الأهلي نجحت في إنهاء أولى صفقات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الجندي في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “النادي الأهلي أنهى صفقة عمر كمال لاعب مودرن فيوتشرلمدة 4 سنوات ونصف”.

وأضاف: “الصفقة تمت ولكن يتبقى مسألة انضمام اللاعب للأهلي في يناير المقبل أم بنهاية الموسم مجانًا”.

وتابع: “الأقرب أن ينضم عمر كمال للأهلي في يناير حتى يستفيد مودرن فيوتشر من المقابل المادي أفضل من الرحيل المجاني بنهاية الموسم”.

وطلب عمر كمال من إدارة نادي مودرن فيوتشر السماح له بالرحيل في يناير المقبل، حتى يحقق حلمه بالانضمام للقلعة الحمراء.

نجم الأهلي السابق: عمر كمال أفضل من محمد هاني

طالب رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بإشراك عمر كمال لاعب فريق فيوتشر، مع منتخب مصر الأول بدلًا من محمد هاني لاعب القلعة الحمراء.

وأكد رمضان السيد أن عمر كمال يستحق المشاركة في مركز الظهير الأيمن مع المنتخب المصري، على حساب محمد هاني.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: " أفضل أن يبدأ عمر كمال في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، خلال المباريات المقبلة".

وتابع: "عمر كمال يمتاز بالتغطية الدفاعية القوية والسرعة بالإضافة إلى الزيادة الهجومية المميزة والتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يرجح كفته على حساب هاني".

وأتم: "عمر كمال سيشكل جبهة قوية في المنتخب الوطني مع محمد صلاح، بالإضافة إلى محمد حمدي في الجهة اليسرى مع تريزيجيه".

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد حقق الفوز أمام نظيره زامبيا، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما الخميس.