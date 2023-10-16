نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية عودة اللاعب التركي ووسط ملعب فريق ريال مدريد الإسباني أردا جولر للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع الجاري.

ريال مدريد يستعيد لاعب الوسط المصاب قبل مواجهة إشبيلية

وأكدت الصحيفة على إمكانية مشاركة اللاعب أمام فريق إشبيلية خلال المباراة القادمة للملكي في بطولة اللاليجا.

وأبرزت الصحيفة مرور 103 يوم على انتقال اللاعب التركي لصفوف فريق ريال مدريد، حيث انتقل اللاعب للفريق الإسباني في السادس من يوليو الماضي، قادمًا من فريق فنربخشة التركي.

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق إشبيلية، في السابعة والنصف من مساء السبت المقبل، خلال الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني.



ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 24 نقطة.

يذكر أن اللاعب التركي لم يشارك مع فريق ريال مدريد منذ انتقاله في يوليو الماضي.