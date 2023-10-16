نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والجزائر.. بلماضي يستقر على تشكيل محاربي الصحراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بقيادة جمال بلماضي، بنظيره منتخب مصر، مساء اليوم الإثنين في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.



موعد مباراة مصر والجزائر الودية



ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الجزائر ومصر الودية اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.



ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل منتخب الجزائر المتوقع لمواجهة مصر اليوم الإثنين



ومن المتوقع أن يبدأ الجزائري بلماضي، مباراته المرتقبة أمام الفراعنة، بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: رامي بن سبعيني - محمد أمين توجاي - عيسى ماندي - يوسف عطال.

في خط الوسط: آدم زرقان - حسام عوار - فارس شعيبي.

في خط الهجوم: محمد أمين عمورة - رياض محرز - إسلام سليماني.



القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ومصر الودية



ويمكن متابعة مباراة محاربي الصحراء أمام المنتخب المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وبالتحديد على شاشة On Time sport 1، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وبالتحديد على القناة المفتوحة عبر نايل سات.

