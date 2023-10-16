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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، تواصل مع جهات الأمن واتحاد الكرة ورابطة الأندية للحصول على الموافقة بحضور ٥٠ الف مشجع في مباراة العودة امام سيمبا التنزاني.

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

وأضاف شبانة، أن من شروط الدوري الأفريقي فتح أبواب المدرجات للمشجعين بالسعة الكاملة.



يذكر أن، المباراة الأولى ستقام يوم الجمعة بيتما مباراة العودة تقام يوم ٢٤ اكتوبر في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباريات الدوري الإفريقي من خلال شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

