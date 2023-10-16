نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والجزائر ديربي شمال إفريقيا.. رقم قياسي جديد ينتظر صلاح وسليماني قبل صدام الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب مصر الأول في السابعة من مساء اليوم، نظيره الجزائري على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وينتظر لاعب المنتخب المصري محمد صلاح ونظيره الجزائري إسلام سليماني، تحطيم رقم قياسي جديد خلال مباراة الليلة.

وفي حال تسجيل صلاح أو سليماني خلال مباراة الليلة، سيصل إلى المنتخب رقم 23 من المنتخبات الأفريقية الذي يستطيع هز شباكه.

رقم قياسي جديد ينتظر صلاح وسليماني قبل صدام الليلة

وسجل اللاعبان صلاح وسليماني في شباك 22 منتخب أفريقي من قبل، متساويان مع المصري حسام حسن، والكاميروني صامويل ايتو، والغاني أسامواه جيان، والسنغالي ساديو ماني.

ويعد لاعب المنتخب الأنجولي السابق "أكوا"، وكذلك لاعب منتخب زيمبابوي السابق بيتر ندلوفو على صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا في شباك المنتخبات الأفريقية المختلفة، بواقع 23 منتخبا.

يذكر أن المنتخب المصري نجح في تحقيق الفوز على نظيره الزامبي في المباراة الودية الماضية بهدف نظيف سجله اللاعب حمدي فتحي.

