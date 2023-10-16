نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلمة النهائية.. موقف محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة في انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن وجهة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، المقبلة والعروض المغرية التي وصلت اللاعب المصري الدولي من أجل الرحيل عن ليفربول.

وقال الجندي في تصريحات عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "صلاح قرر الاستمرار في ليفربول، على الرغم من المغريات التي يواجهها اللاعب خلال الفترة الماضية".

صلاح مستمر في الدوري الإنجليزي



وأضاف: "صلاح لن يرحل لاتحاد جدة في يناير المقبل، واتخذ قرارًا باستكمال رحلته في الدوري الإنجليزي".

وواصل: "ربما يفكر صلاح في الرحيل مع نهاية الموسم، خاصة أن العروض السعودية مغرية".

واختتم قائلًا: "أحد المقربين من اللاعب أكد لي أن قرار صلاح نهائي ولا رجعة فيه حتى لو ارتفع العرض لأرقام خيالية".

كان محمد صلاح، قد تلقى عرضا مغريا من اتحاد جدة، بعقد لمدة 4 سنوات، يحصل فيه على راتب إجمالي من 500 إلى 600 مليون دولار، خلال مدة عقده مع النادي السعودي.