نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: هندرسون لن يلتزم الصمت.. ماركا: روديجو "لا احبذ رقم 9 ولكني مجبر" ومفاجأة سباليتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 16-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ذا صن

جوردان هندرسون لن يلتزم الصمت بعد حادثة صيحات الاستهجان من الجماهير بحق أغلى لاعب انجليزي 700 الف باوند في الاسبوع حيث قال "انا لن اتغير من اجل احد "

آس

اسبانيا 1-0 النرويج.. اردا يستعيد بسمته في كاس اوروبا

كورييري ديلو سبورت

فراتيسي هو مفاجأة سباليتي.. تجديد اوسيمين، نابولي متحمسة

ماركا

مهلًا نحن في كأس الامم الاوروبية، روديجو "لا احبذ اللعب كمهاجم رقم 9 ولكني مجبر"

بيلد

تكتيكات البطولة المفاجئة.. هذه هي صيغة ناجلسمان للنجاح