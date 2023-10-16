الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: هندرسون لن يلتزم الصمت.. ماركا: روديجو "لا احبذ رقم 9 ولكني مجبر" ومفاجأة سباليتي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: هندرسون لن يلتزم الصمت.. ماركا: روديجو "لا احبذ رقم 9 ولكني مجبر" ومفاجأة سباليتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 16-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ذا صن

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جوردان هندرسون لن يلتزم الصمت بعد حادثة صيحات الاستهجان من الجماهير بحق أغلى لاعب انجليزي 700 الف باوند في الاسبوع حيث قال "انا لن اتغير من اجل احد "

آس

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اسبانيا 1-0 النرويج.. اردا يستعيد بسمته في كاس اوروبا

كورييري ديلو سبورت

فراتيسي هو مفاجأة سباليتي.. تجديد اوسيمين، نابولي متحمسة

ماركا

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مهلًا نحن في كأس الامم الاوروبية، روديجو "لا احبذ اللعب كمهاجم رقم 9 ولكني مجبر"

بيلد

تكتيكات البطولة المفاجئة.. هذه هي صيغة ناجلسمان للنجاح

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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