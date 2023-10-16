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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: هندرسون لن يلتزم الصمت.. ماركا: روديجو "لا احبذ رقم 9 ولكني مجبر" ومفاجأة سباليتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 16-10-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:
ذا صن
جوردان هندرسون لن يلتزم الصمت بعد حادثة صيحات الاستهجان من الجماهير بحق أغلى لاعب انجليزي 700 الف باوند في الاسبوع حيث قال "انا لن اتغير من اجل احد "
آس
اسبانيا 1-0 النرويج.. اردا يستعيد بسمته في كاس اوروبا
كورييري ديلو سبورت
فراتيسي هو مفاجأة سباليتي.. تجديد اوسيمين، نابولي متحمسة
ماركا
مهلًا نحن في كأس الامم الاوروبية، روديجو "لا احبذ اللعب كمهاجم رقم 9 ولكني مجبر"
بيلد
تكتيكات البطولة المفاجئة.. هذه هي صيغة ناجلسمان للنجاح