الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في دوري نايل.. عودة أوباما

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنية للرفع الحمل البدني

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة سموحة في دوري نايل.

وشارك يوسف أوباما في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية استعدادًا لمواجهة سموحة.

وقام لاعبو نادي الزمالك بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة سموحة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.

