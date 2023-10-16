نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيمبا وموقف صلاح من عرض اتحاد جدة وبشرى سارة لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع ( دوت الخليج الرياضي ) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 16-10-2023 في السطور التالية

صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة وفق ما يلي:-

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

قال الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، تواصل مع جهات الأمن واتحاد الكرة ورابطة الأندية للحصول على الموافقة بحضور ٥٠ الف مشجع في مباراة العودة امام سيمبا التنزاني وأضاف شبانة، أن من شروط الدوري الأفريقي فتح أبواب المدرجات للمشجعين بالسعة الكاملة.

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بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية عودة اللاعب التركي ووسط ملعب فريق ريال مدريد الإسباني أردا جولر للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت الصحيفة على إمكانية مشاركة اللاعب أمام فريق إشبيلية خلال المباراة القادمة للملكي في بطولة اللاليجا.

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موقف محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة في انتقالات يناير

كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن وجهة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، المقبلة والعروض المغرية التي وصلت اللاعب المصري الدولي من أجل الرحيل عن ليفربول.

وقال الجندي في تصريحات عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "صلاح قرر الاستمرار في ليفربول، على الرغم من المغريات التي يواجهها اللاعب خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "صلاح لن يرحل لاتحاد جدة في يناير المقبل، واتخذ قرارًا باستكمال رحلته في الدوري الإنجليزي".