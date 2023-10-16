نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة نصف مليون جنيه من الزمالك للاعبين.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء وطلب عبد الواحد من اللاعبين، عدم التواجد في النادي يوم إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

سبب تحذير عبد الواحد السيد للاعبين

وأكد عبد الواحد السيد للاعبين، أن دورهم داخل الملعب فقط وليس لهم علاقة بالانتخابات نهائيًا وسيتم توقيع غرامة 500 الف جنية يثبت تواجده في الانتخابات أو التواجد في الموتمرات.

واصل نادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.

