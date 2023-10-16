نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد اليونان اليوم الأثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة هولندا واليونان وذلك ضمن منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٤.



موقف هولندا واليونان في تصفيات يورو ٢٠٢٤



يُعتبر منتخب هولندا من المنتخبات القوية في أوروبا بالرغم من سوء النتائج التي بدأ بها في التصفيات قبل أن يحسن من موقفه.



يحتل المنتخب اليوناني المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات برصيد ١٢ نقطة بينما تحتل هولندا المركز الثالث برصيد ٩ نقاط.



وتُعد تلك المباراة ذات أهمية كبيرة للمنتخبين من أجل تحديد المتأهل رفقة منتخب فرنسا المتصدر برصيد 18 نقطة.



موعد مباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو ٢٠٢٤

من المقرر أن تقام مباراة هولندا واليونان يوم الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ على ملعب اوباب ارينا باليونان وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لتصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1 والتي يمكن ضبط ترددها كالآتي:



تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.



تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات



تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

