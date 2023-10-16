نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد عودة شيكابالا.. ومدحت عبدالهادي يطمئن على اللاعبين بعد استئناف التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، على ملعب الترسانة في إطار الاستعدادات لمباراة سموحة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.



وحرص مدحت عبد الهادي في بداية الجلسة على الاطمئنان على حالة اللاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة يومين.



و تحدث عبد الهادي عن أهمية العودة بكل قوة للتدريبات بعد الحصول على قسط من الراحة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف المدرب العام أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في جميع أفراد الفريق للاستمرار في تقديم عروض قوية وتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.



وفي نهاية الجلسة شرح عبد الهادي بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء سموحة المقبل.



فقرة تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك



خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش مران اليوم.



و تم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك،و أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة بعد العودة من راحة سلبية لمدة يومين.



وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة داخل ملعب الترسانة باستخدام أدوات التأهيل.



فقرة خططية خاصة بمران الزمالك



أدى القلعة البيضاء فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش مران اليوم، وتم تقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات لأداء بعض الجوانب والأفكار الخططية تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.



وألقى مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية ملعب الترسانة على اللاعبين لشرح بعض الأفكار الخططية بشكل نظري وتصحيح بعض الأخطاء، ومنح لاعبي الفريق أدوار تكتيكية خاصة مطلوبة منهم لتنفيذها في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.



وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشهدت حماس وتركيز من الجميع.

مران الزمالك يشهد عودة شيكابالا



شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك عقب تعافية من نزلة البرد التي كان يعاني منها وأبعدته عن المشاركة في المران الأخير للفريق يوم الجمعة الماضي قبل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين.



و خاض "شيكابالا" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

