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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل النادي المصري عن أخر تطورات أزمة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مع الزمالك.

أخر تطورات قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وموقف الزمالك

أكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن الم

صري لم يدفع اي مبلغ لنادي الزمالك وان مايتردد عار تماما من الصحة بالموافقة علي دفع 20مليون جنيه لنادي الزمالك لإنهاء أزمة الثنائي.

أوضح المسؤول ان موقف النادي المصري سليم تماما وسيخضع الثنائي لجلسة تحقيق يوم 18 من أكتوبر الجاري وسيحضر معهم المستشار القانوني الخاص بالنادي.

الزمالك يطلب 25 مليون جنيه من المصرى للتنازل عن الشكوى ضد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور

محمد فاروق: الزمالك طلب 25 مليون جنيه لإنهاء أزمة ثنائى المصرى

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة نادي الزمالك ترحب بحل أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد مع نادي المصري البورسعيدي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"

ما علمته أن نادي الزمالك طلب الحصول على 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما على عقود الانضمام للفريق البورسعيدى".

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد اللاعبين بعد التوقيع على عقود انضمام لفريق المصري البورسعيدي، رغم سريان عقديهما مع الفريق الأبيض، حسب ما جاء فى شكوى الأخير.