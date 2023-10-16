نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونبيليه الفرنسي يعلن إصابة أحمد هشام "دودو" وغيابه غن كأس الأمم لليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الطبي لنادي مونبيليه الفرنسي، إصابة أحمد هشام السيد دودو لاعب الفريق ومنتخب مصر لكرة اليد بقطع في الرباط الصليبي.

سبب غياب أحمد هشام دودو عن كأس الامم الأفريقية لكرة اليد

حيث تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي لحقت به في مباراة نيم جراند في الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وتعتبر هذه الإصابة هي الإصابة الثانية لأحمد هشام السيد دودو بقطع في الرباط الصليبي في أقل من عامين.

كان أحمد هشام السيد دودو قد خرج في الشوط الثاني من مباراة مونبيلييه ونيم جرانت في الدوري الفرنسي للإصابة.

وسيغيب أحمد هشام السيد دودو عن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في القاهرة 2024.

