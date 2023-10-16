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أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير الكرة العربية من القاهرة إلى الجزائر في السابعة من مساء اليوم المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين المصري والجزائري، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

مصر والجزائر.. 10 أرقام مهمة لمحاربي الصحراء في 2023

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والإحصاءات للمنتخب الجزائري في العام الجاري.

خاض المنتخب الجزائري 7 مباريات خلال العام الحالي، بواقع 4 مباريات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، و3 مباريات ودية.

سجل لاعبو المنتخب الجزائري 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

حافظوا على نظافة شباكهم في 3 مباريات، وعجزوا عن التسجيل في مباراة واحدة فقط أمام المنتخب التنزاني في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

أحرز لاعبو المنتخب الجزائري 12هدفا خلال العام الحالي، بواقع 6 أهداف في شوط المباراة الأول، و6 أهداف في شوط المباراة الثاني.

يبلغ متوسط أعمار لاعبو المنتخب الجزائري 25.8 عام، كما تبلغ القيمة التسويقية للاعبين المنتخب الجزائري 206 مليون يورو.

يعد اللاعب رياض محرز أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف، بواقع تسجيله هدفين وصناعة 5 أهداف لزملائه.

يعد اللاعب عيسى ماندي مدافع المنتخب الجزائري وفريق فياريال الإسباني، أكثر اللاعبين تواجدا في قائمة المدرب جمال بلماضي منذ توليه القيادة الفنية للجزائر أغسطس 2018.

تحمل مواجهة الليلة الرقم 60 للمدرب الجزائري جمال بلماضي في عدد المباريات له مع محاربي الصحراء.

فاز جمال بلماضي في 39 مباراة، وتعادل في 14مباراة، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات.

ترجع آخر هزيمة للمنتخب الجزائري مع المدرب جمال بلماضي إلى يناير 2022، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتمكن منتخب غينيا الاستوائيه من هزيمة محاربي الصحراء بهدف نظيف، في مرحلة دور المجموعات.