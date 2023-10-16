نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع مدرب الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري التعاقد مع البرازيلي ماركوس باكيتا خلفا للمدير الفني السابق البلجيكي سفين فندنبروك

سبب التعاقد مع ماركوس باكيتا مديرًا فنيًا لشباب بلوزداد الجزائري

بسبب رحيل المدير الفني السابق البلجيكي سفين فندنبروك الذي رحل عن الفريق في الفترة الحالية عقب تقديم استقالته.

ويعتبر أخر محطات ماركوس باكيتا قبل تولي القيادة الفنية لنادي شباب بلوزداد الجزائري هو تدريب نادي الزمالك.

وكان هناك مفاوضات استمرت بين باكيتا وشباب بلوزداد الجزائري لمدة 10 أيام من أجل التعاقد معه في الفترة الحالية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري لخوض مباراة الجولة القادمة من الدوري الجزائري الأسبوع القادم.

