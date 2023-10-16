نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في رد اللاعب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع طارق حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك تواصل مع طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك السعودي، للعودة للفريق في الفترة المقبلة.

وقال شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي أف أم،، أن طارق حامد بالفعل أبلغ وكيله بترحيبه بالعودة لصفوف الزمالك وارتداءه لقميصه من جديد.

واختتم قائلًا: "طارق حامد من أهم اللاعبين المؤثرين، ومنذ رحيله لم يستطع لاعب مليء فراغه".



طارق حامد أولى صفقات الزمالك في الموسم الجديد

كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "السنة اللي جاية بنسبة كبيرة طارق حامد هيرجع الزمالك".

وتابع نجم الزمالك السابق: "أحمد فتوح طلب منحة تعاقد 60 مليون جنيه، وده كلام مبالغ فيه".

واختتم: "أحمد فتوح في وجود خاله طالب منحة تعاقد 60 مليون جنيه وخفضها ل30".

جدير بالذكر أن طارق حامد كان قد رحل عن صفوف الاتحاد السعودي وانضم إلى صفوف ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.