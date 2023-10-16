نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (طلبك اليوم) على طريقة أبو تريكة.. محمد صلاح يرفع علم فلسطين في مباراة مصر والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حملة كبرى من الانتقادات والهجوم على مدار الثلاثة أيام الماضية بسبب تجاهله التام للقضية الفلسطينية وعدم دعمه للأشقاء العرب حتى ولو بتغريدة، ليتخذ الفرعون المصري قرارًا سريعًا بالدعم ولكن على ما يبدو أن هذا القرار لم ينال الرضا.

وبعد تبرع صلاح بمبلغ مليون دولار لصالح الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين وتقديم مساعدات للأشقاء، إلا أن الجمهور عبر عن أن غضبه مازال مستمرًا بسبب عدم نشر نجم البريميرلييج دعمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غياب محمد صلاح عن المشهد



انتفضت صفحات التواصُل الاجتماعية العربية من الانتهاكات الأخيرة للشعب الفلسطيني، من الكيان الصهيوني، ليبدي الملايين حول العالم تعاطفهم عما ما يحدث في أرض كنعان.

الجميع يسارع في إبداء تعاطفه ودعمه للشعب الفلسطيني إلا شخصًا واحدًا، وتسائل الجميع أين الأيقونة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الذي غاب عن المشهد تماما؟.

ما تتمناه الجماهير من محمد صلاح في ملف القضية الفلسطينية

لعل ما تحلم به الجماهير المصرية والعربية، هو أن ترى نجم ليفربول الإنجليزي يرفع علم فلسطين في مباراة مصر والجزائر الودية اليوم، على غرار ما فعله محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقًا مع الفراعنة أثناء احتفاله بإحراز هدف مصر الثاني في مرمى السودان في المباراة التي انتهت بفوز “الفراعنة” 3 - صفر ببطولة الأمم الأفريقية عام 2008.

ربما ما تتمناه الجماهير المصرية سيكون صعبًا على صلاح في هذا العصر، ففي عام 2008 حصل أبو تريكة على تحذير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ولكن من الممكن أن يفاجئنا صلاح بدعم معنوي في مباراة اليوم بعد الدعم المادي الذي قدمه للهلال الأحمر المصري لدعم غزة بأكثر من مليون دولار.