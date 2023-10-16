نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة أوباما وموقفه من اللحاق بمباراة سموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب الترسانة، مشاركة اللاعب يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق، ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز 2023-2024.

آخر تطورات إصابة أوباما وموقفه من اللحاق بمباراة سموحة في الدوري



يأتي ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الماضية.



و اطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ليشارك في المران بصورة طبيعية.



و خاض "أوباما" التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

