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أحمد جودة - القاهرة -

استأنف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية صباح اليوم الإثنين، على ملعب نادي الترسانة ضمن الاستعدادات للقاء فريق سموحة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

لهذا السبب أوسوريو يغيب عن مران الزمالك



و قاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مران اليوم نظرا لسفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى انجلترا في إجازة سريعة لزيارة أسرته.



ومن المقرر أن يعود المدير الفني إلى القاهرة خلال ساعات لقيادة تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.



وحصل الفريق على راحة يومي السبت والأحد الماضيين، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قبل أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز