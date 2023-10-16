نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي النهاردة.. ميسي يفتتح مشواره الأسطوري مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل علينا اليوم الذكرى السنوية الـ19 لمرور أول مباراة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، وذلك حين حل بديلا أمام فريق إسبانيول في الدوري الإسباني.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والإحصاءات لميسي مع فريق البرسا.

خاض ليونيل ميسي 778 مباراة مع البرسا، بواقع "63.507" دقيقة، كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات البرسا على مدار التاريخ.

سجل ميسي مع البرسا 672 هدفا في كافة البطولات التي شارك فيها مع الفريق الإسباني على مدار 778 مباراة.

حقق ميسي العديد من الألقاب والبطولات مع برشلونة على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزها:

كأس العالم للأندية 3 مرات.

دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

كأس السوبر الأوروبي 3مرات.

الدوري الإسباني 10 مرات.

كأس السوبر الإسباني 8 مرات.

كأس ملك إسبانيا 7 مرات.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنه إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

