نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1000مباراة.. رقم قياسي جديد لقائد ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعب وسط المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش في الوصول إلى الرقم 1000 من حيث عدد المباريات له في مشواره داخل المستطيل الأخضر.

1000مباراة.. رقم قياسي جديد لقائد ريال مدريد

وحقق مودريتش الوصول للمباراة الألف في تاريخه، عقب مشاركته أمس مع المنتخب الكرواتي أمام منتخب ويلز، والتي انتهت بهزيمة رفاق مودريتش بهدفين مقابل هدف.

وخاض لوكا مودريتش 170 مواجهة بقميص المنتخب الكرواتي، وكذلك 830 مباراة بقميص الأندية التي لعب لها، بواقع 497 بقميص ريال مدريد، 160 مع فريق توتنهام هوتسبير، 130 مع فريق دينامو زغرب الكرواتي.

وحصد مودريتش خلال مشواره العديد من الألقاب الفردية، والجماعية مع المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد الإسباني، أبرزها:

فضية كأس العالم مع المنتخب الكرواتي عام 2018 بدولة روسيا.

دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني 5 مرات.

كأس العالم للأندية 5 مرات.

كأس السوبر الأوروبي 4 مرات.

الكرة الذهبية كأفضل لاعب مع المنتخب الكرواتي عام 2018.

وسجل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش 24 هدفا بقميص المنتخب الكرواتي، و86 هدفا مع الأندية التي ارتدى قميصها.