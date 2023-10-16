نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آراء مفاجئة.. هل أخطأ محمد صلاح في ملف دعم فلسطين أم لا؟ (تحقيق) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل المثار حول تجاهل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإدلاء بأي تصريحات تجاه القضية الفلسطينية وما يمارسه الكيان الصهيوني المحتل بأشبع المجازر تجاه أهل غزة.

ويقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" تحقيقًا موجزًا مع باقة من ألمع نجوم الرياضة لمعرفة رأيهم بخصوص "سكوت" صلاح وما إذا كان يتوجب عليه الحديث أم إنها مجرد حرية شخصية.

هل أخطأ محمد صلاح في ملف دعم فلسطين أم لا؟

المعلق الرياضي محمد عفيفي

المعلق الرياضي محمد عفيفي

البداية كانت بالمعلق الرياضي محمد عفيفي الذي تحدث لـ"دوت الخليج الرياضي" أكد أن الوطن العربى والمسلمين فى كافة انحاء الكرة الأرضية كانت تنتظر دعم علنى من محمد صلاح كواحد من نجوم العالم الكبار المؤثرين على المستوى العالمى.

وأضاف:" لكن فى اعتقادى ان صلاح ووكيله رامى عباس لهم توجهات اخرى بسبب دعم انجلترا الواضح والصريح للكيان الصهيونى وهو الذي يعد السبب الرئيسى فى عدم اعلان صلاح لموقف صريح وواضح فى دعم القضية الفلسطينية

الإعلامي هاني حتحوت

الاعلامي هاني حتحوت

وقال الاعلامي هاني حتحوت لـ"دوت الخليج الرياضي" أنه يجب معاملة محمد صلاح كواحد من الأبطال الرياضيين وليس الشخص الذي يمثلك وهو يثبت ذلك بالمواقف والحرب التي تجري حاليًا حرب مؤثرين لذلك ينتظر منه الجمهور أن يتخذ موقفًا.

وأضاف:" الله سبحانه وتعالى أعلم بالنفوس وتفكير كل شخص ولكن صلاح لا يريدك أن تعتبره قدوة لكنه نجم كبير وفي نفس الوقت شخص غير مؤثر سوى لنفسه وما يخصه فقط".

الإعلامية سماح عمار

وبسؤال الإعلامية سماح عمار، عن رأيها في موقف محمد صلاح أكدت أن لكل شخص الحرية الشخصية في التعبير عن مواقفه تجاه أي من القضايا المختلفة سواء في السر أو علانيه.

وأضافت لـ"دوت الخليج الرياضي":" موجه الغضب التي إنتبات جماهير كرة القدم المصرية والعربية جاءت كون محمد صلاح يعتبر من أهم نجوم الساحرة المستديرة على المستوى العالمي ومشاركته دعم القضية الفلسطينية سيكون له دور بارز في توجيه دفه الإعلام للمساندة والدعم".

وأنهت:" صلاح حر في موقفه سواء دافع عن القضية الفلسطينية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو قام بمساعدة الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال الخاصة بالمساعدات ".