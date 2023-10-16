أشرف قاسم: الزمالك يحتاج للتدعيمات في كل المراكز

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أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن نادي الزمالك يحتاج للتدعيمات في كل المراكز في الانتقالات الشتوية القادمة.

أشرف قاسم: الزمالك في الفترة الأخيرة كان هناك تراجع في المستوي

وصرح أشرف قاسم في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كورة مع 90 " مع إبراهيم عبد الجواد عبر الراديو " 9090":" في حالة حل أزمة ايقاف القيد يحتاج الزمالك للتدعيم بشكل مهم للغاية في كل المراكز."

وأكمل:" في ظل تراجع مستوي حراس المرمى الزمالك يحتاج لحارس مرمي في الانتقالات الشتوية القادمة."

وتابع:" شيكابالا غير قادر على لعب مباراة كاملة ويحتاج على الأقل لشوط واحد أو في الشوط الثاني 60 دقيقة."

وأضاف:" شيكابالا مهمة للغاية مع نادي الزمالك في الناحية الهجومية في ظل ايقاف القيد."

واختتم:" لا بد من أوسوريو معرفة الدفع باشيكابالا في الوقت المناسب من المباراة."

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.

