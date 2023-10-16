محمد اليماني: المباريات الودية لمنتخب مصر مهمة لتحديد مستوي اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد اليماني نجم الإسماعيلي السابق أن المباريات الودية لمنتخب مصر مهمة للغاية لتحديد مستوي اللاعبين قبل المباريات الرسمية.

محمد اليماني: روي فيتوريا لعب مباراة زامبيا بطريقة جديدة وتشكيل أمثل

وصرح محمد اليماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " صباح أون تايم"، على قناة " أون تايم سبورت":" طريقة 4/3/3 غير مناسبة للاعبي المنتخب الوطني وتحتاج للاثنين فقط في وسط الملعب."

وأكمل:" زيزو عندما لعب في الشوط الثاني أحدث الإضافة في مباراة زامبيا ووجوده مهم في مباراة الجزائر اليوم."

وتابع:" طارق حامد من المتوقع أن يبدأ المباراة أساسيًا أمام الجزائر ومروان عطية سيكون له دور في الشوط الثاني."

وأضاف:" هناك عجز في منطقة خط الدفاع ولكن قادر محمد عبد المنعم وعلي جبر على التعويض في منطقة خط الدفاع في ظل غياب أحمد حجازي والونش."

واختتم:" روي فيتوريا هو من طلب تواجد أحمد حجازي مع بعثة منتخب مصر لموازرة اللاعبين في مباراة الجزائر."

يستعد منتخب مصر لمواجهه منتخب الجزائر الودية الدولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد.