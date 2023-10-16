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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن منتخب مصر يملك لاعبين على مستوي عالي من التميز خلال الوقت الحالي، وفى استطاعتهم الفوز أمام المنتخب الجزائري اليوم، ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

عبد الحميد بسيوني: لا بد من الدفع بـ زيزو وحمدي فتحي أمام الجزائر ويوجه نصيحة لـ فيتوريا

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر يملك لاعبين مميزين الوقت الحالي، ولا بد على روي فيتوريا التنوع فى اللعب من أجل أن يكون لدينا شكل منظم فى الملعب أمام منتخب الجزائر اليوم.

وأضاف:" لو أنا اليوم مدرب لمنتخب مصر سأختار كل من حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو فى وسط الملعب من أجل النزعة الهجومية، وأنهم يستطيعوا اللعب بشكل أكبر فى الخط الأمامي، عكس مباراة زامبيا، كان وسط الملعب دفاعي للغاية، دون تحركات أمامية، ولكن أنا أري دور لـ زيزو اليوم مع حمدي فى الوسط ومعهم أى من طارق حامد أو النني.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب الجزائر اليوم ضمن المباريات الودية، بعدما حقق الفوز أمام منتخب زامبيا المباراة الماضية بهدف دون رد سجله حمدي فتحي من رأسية.