مصر ضد الجزائر.. تعرف الآن على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها مجانًا

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أحمد جودة - القاهرة - مصر ضد الجزائر.. تشكيل منتخب مصر الرسمي

أصبح عشاق كرة القدم حول العالم والوطن العربي على موعد لمشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب الجزائر، وذلك في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين ضمن فترة التوقف الدولي، حيث تسعى المنتخبات لاستغلال فترة التوقف الحالية للفترة المقبلة.



وضمن معسكر الإعداد الذي يخوضه المنتخب الوطني المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي اليوم في الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مع شقيقه منتخب الجزائر على ستاد هزاع بن زايد، بعدما تمكن رجال المنتخب المصري من الفوز في المباراة الأول خلال هذا المعسكر على منتخب زامبيا بنتيجة هدف نظيف.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر اليوم

أنهى مساء أمس المنتخب المصري استعداده لخوض مباراة المنتخب الجزائري اليوم في الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي تقام على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، حيث يرغب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، في استغلال هذه الفترة لإتمام الاستعداد لبدء غمار منافسات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل.

منتخب مصر

ومن المنتظر كالعادة أن تقام مباراة اليوم بين منتخبي مصر ضد الجزائر، وسط حالة من الترقب الجماهيري، وذلك بعدما أعلنت الجهة المنظمة للمباراة عن نفاذ جميع التذاكر المخصصة للمباراة، وذلك لما يضمه المنتخبين بين صفوفهم من لاعبين ذو شعبية واسعة في العالم والوطن العربي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجزائر اليوم

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المصري مواجهة اليوم أمام شقيقيه الجزائري بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم- أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني - طارق حامد - أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ستاد هزاع بن زايد

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر

ومن المنتظر أن يتم نقل وإذاعة قمة مباريات اليوم التي تقام بين منتخبي مصر ضد الجزائر عبر قنوات ON Time Sports، وقناة أبوظبي الرياضية، في الساعة الـ7 من مساء اليوم.