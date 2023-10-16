نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني: تريزيجيه أفضل من مرموش أمام الجزائر ولا بد من تحرر صلاح هجوميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب مهم للغاية فى تشكيل منتخب مصر وقادر على خلق فرص هجومية رائعة للفراعنة اليوم أمام منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية الأخيرة قبل تصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل.

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" تريزيجيه أفضل من مرموش للبدئ اليوم أمام منتخب الجزائر، ومن الممكن الدفع ب مرموش فى الشوط الثاني، ولا بد على فيتوريا عدم التغيير فى الشكل الهجومي بوجود محمد صلاح ومصطفي محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

وأضاف بسيوني:" لا بد من مساندة من وسط الملعب والأطراف لخط الهجوم، وأن يكون منتخب مصر صاحب النزعة الهجومية والمبادرة اليوم فى الخط الأمامي، من أجل التسجيل بشكل مبكر أمام المنتخب الجزائري.

وتم:" لا بد على فيتوريا أن يكون هناك تحرر لـ محمد صلاح هجوميًا وأن اللاعب لم يكن له أى أدوار دفاعية مع مساندة من وسط الملعب لذلك أفضل البدء بـ زيزو.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب الجزائر اليوم ضمن المباريات الودية، بعدما حقق الفوز أمام منتخب زامبيا المباراة الماضية بهدف دون رد سجله حمدي فتحي من رأسية.

