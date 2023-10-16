نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. شباب بلوزداد يعين مدربًا جديدًا وسبب غياب أوسوريو عن مران الزمالك ورقم قياسي لمودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم الاثنين

وتأتي نشرة منتصف اليوم الأحد وفق ما يلي:-

شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

شباب بلوزداد

أعلن مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري التعاقد مع البرازيلي ماركوس باكيتا خلفا للمدير الفني السابق البلجيكي سفين فندنبروك

بسبب رحيل المدير الفني السابق البلجيكي سفين فندنبروك الذي رحل عن الفريق في الفترة الحالية عقب تقديم استقالته

ويعتبر أخر محطات ماركوس باكيتا قبل تولي القيادة الفنية لنادي شباب بلوزداد الجزائري هو تدريب نادي الزمالك.

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رقم قياسي جديد لقائد ريال مدريد

نجح لاعب وسط المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش في الوصول إلى الرقم 1000 من حيث عدد المباريات له في مشواره داخل المستطيل الأخضر.

وحقق مودريتش الوصول للمباراة الألف في تاريخه، عقب مشاركته أمس مع المنتخب الكرواتي أمام منتخب ويلز، والتي انتهت بهزيمة رفاق مودريتش بهدفين مقابل هدف.

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لهذا السبب أوسوريو يغيب عن مران الزمالك

اوسوريو

استأنف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية صباح اليوم الإثنين، على ملعب نادي الترسانة ضمن الاستعدادات للقاء فريق سموحة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

و قاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مران اليوم نظرا لسفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى انجلترا في إجازة سريعة لزيارة أسرته